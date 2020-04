Noratis AG baut Immobilienbestand im Raum Leipzig weiter aus

Leipzig: Die Noratis AG hat in Leipzig und Halle (Saale) zwei Mehrfamilienhäuser und ein Wohn- und Geschäftshaus mit zusammen 50 Wohneinheiten sowie einer Gewerbeeinheit erworben.

Die Gebäude wurden allesamt um 1900 erbaut und vor rund 20 Jahren umfassend saniert. Die Gesamtmietfläche beträgt rd. 2.800 qm. Der Leerstand beläuft sich auf 5%.

Die beiden Mehrfamilienhäuser in Leipzig nördlich der Innenstadt haben insgesamt 32 Wohneinheiten. Das Wohn- und Geschäftshaus in Halle (Saale) verfügt über 18 Wohneinheiten und 1 Gewerbeeinheit und liegt in der südlichen Innenstadt.

Die Transaktion wurde von BNP Paribas Real Estate Leipzig vermittelt.