Noratis AG baut Immobilienbestand im Rhein-Main-Gebiet weiter aus

Eschborn: Die Noratis AG baut ihr Immobilienportfolio im Rhein-Main-Gebiet weiter aus. Im südhessischen Bensheim hat das Unternehmen zwei Wohnhäuser mit insgesamt 36 Wohneinheiten und einer Gesamtmietfläche von 1.800 qm erworben.

Die von Noratis erworbenen Objekte liegen nördlich der Innenstadt und profitieren von einer guten Infrastruktur inkl. attraktiver Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Beide Gebäude wurden 1992 erbaut und befinden sich in einem guten Zustand. Noratis plant, das bestehende kaufmännische und technische Entwicklungspotenzial in den kommenden Jahren sukzessive zu heben, etwa durch Investitionen in die Haustechnik und die Aufwertung der Allgemeinflächen.