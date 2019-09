Startseite > News > Noratis AG erwirbt 150 Wohneinheiten von Alpha Real Estate Group

Noratis AG erwirbt 150 Wohneinheiten von Alpha Real Estate Group

Eschborn: Die Noratis AG hat weitere 150 Wohnungen in Neu-Isenburg und 18 Wohnungen in Frankfurt erworben. Verkäufer der Wohnungen in Neu-Isenburg war die Alpha Real Estate Group. Die Gesamtmietfläche der 1966 erbauten Gebäude beträgt ca. 8.600 qm, hinzukommen rund 100 Parkplätze. Die Gebäude sind zu über 95% vermietet. Die Transaktion wurde verkäuferseitig durch die Rechtsanwaltskanzlei Veto Lawfirm begleitet.

Neben dem Ankauf in Neu-Isenburg hat die Noratis AG in Frankfurt-Höchst eine Immobilie mit 18 Wohneinheiten erworben. Das 1934 erbaute Gebäude verfügt über eine Gesamtwohnfläche von rd. 770 qm.