Noratis AG erwirbt Wohnbestände in Neu-Isenburg und Kassel

Eschborn: Die Noratis AG hat mit Zukäufen ihren Immobilienbestand weiter ausgebaut. Insgesamt handelt es sich um 71 Wohneinheiten und 40 Garagen an den Standorten Neu-Isenburg bei Frankfurt und Kassel mit einer Wohnfläche von rund 5.400 qm.

An beiden Standorten plant die Noratis AG durch wertschaffende Investitionsmaßnahmen in den kommenden Jahren die vorhandenen Potenziale der in den 60er Jahren gebauten Objekte zu heben.