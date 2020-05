Noratis wächst weiter: Nach Kauf in Rüsselsheim steigt Bestand in Rhein-Main auf über 700 Einheiten

Rüsselheim: Die Noratis AG setzt ihren Wachstumskurs 2020 weiter fort und hat ein Wohnimmobilienportfolio in Rüsselsheim erworben. Damit steigt der Immobilienbestand im Rhein-Main-Gebiet auf über 700 Einheiten. Konkret hat Noratis nun fünf Wohnhäuser mit insgesamt 83 Wohnungen und einer vermietbaren Fläche von etwa 8.300 qm erworben. Die Objekte wurden in den Jahren 1971–1973 erbaut und verfügen über signifikantes Entwicklungspotenzial, etwa im Bereich Gebäudetechnik. Der Wohnungsbestand überzeugt durch seine günstige Lage mit hervorragender Infrastruktur, sowie eine sehr gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr Die Transaktion wurde von CBRE Frankfurt vermittelt.