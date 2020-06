Norton Rose Fulbright berät P3 Logistic Parks bei Vermietung seines Logistikparks in Horb am Neckar an Mercedes Benz

Horb am Neckar: Die Wirtschaftskanzlei Norton Rose Fulbright hat den Immobilienentwickler P3 Logistic Parks bei der Vermietung seines neu errichteten Logistikparks in Horb am Neckar an Mercedes Benz beraten. Die Immobilie umfasst vier Hallen mit etwa 33.600 qm Mietfläche inklusive rund 1.060 qm Bürofläche. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von zehn Jahren. Das 6,5 Hektar große Projektareal in der Liststraße 5 erwarb P3 im Jahr 2018. Im vergangenen Jahr fand der Rückbau der bestehenden Gebäude sowie die Entwicklung des neuen Logistikzentrums statt. P3 ist ein langjähriger Eigentümer und Entwickler von Logistikimmobilien in Europa. Das Team von Norton Rose Fulbright wurde von Counsel Michael Mehler geleitet und umfasste darüber hinaus Partner Dr. Hendrik Theismann und Associate Daniela Kowalsky (alle Real Estate, Frankfurt).