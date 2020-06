Norton Rose Fulbright berät Swiss Life beim Kauf von Casinopark Wentorf in Hamburg

Hamburg : Norton Rose Fulbright hat den Asset Manager des Lebensversicherungskonzerns Swiss Life beim Erwerb des Casinoparks in Wentorf für seinen offenen Immobilienfonds „Swiss Life REF (DE) European Living and Working” beraten. Es handelt sich um ein Nahversorgungs- und Dienstleistungszentrum mit rund 12.000 qm Mietfläche, bestehend aus mehreren Gebäuden, die von der Concept Immobilien Projektentwicklungs GmbH vor drei Jahren von Gazit Immobilien erworben wurden und seither zum Teil neu vermietet sind. Das Closing des rund 50-Millionen-Euro-Projekts wird für Mitte des Jahres erwartet. Das Nahversorgungszentrum geht in das Asset-Management von Corpus Sireo Real Estate GmbH über.

Das Team von Norton Rose Fulbright wurde federführend von Partner Dr. Hendrik Theismann geleitet und umfasste Counsel Michael Mehler, Associate Daniela Kowalsky (alle Frankfurt, Real Estate) sowie Partner Tino Duttiné und Associate Robert Schmidt (beide Frankfurt, Tax).