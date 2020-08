Norton Rose Fulbright berät Warburg-HIH Invest beim Erwerb des Atrium Office in Darmstadt

Darmstadt: Die globale Wirtschaftskanzlei Norton Rose Fulbright hat Warburg-HIH Invest Real Estate bei dem Erwerb des „Atrium Office“ von der GbR Biskupek, Scheinert, Kolb, Börder beraten. Die 13.620 qm umfassende Immobilie in der Hilpertstraße 20a, zu der auch 330 Pkw-Stellplätze zählen, wurde in den Jahren 2018 und 2020 saniert. Hauptmieter des fünfgeschossigen Bürogebäudes ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben in Vertretung für das Hauptzollamt mit rund 7.000 qm Mietfläche. Weiterer Nutzer ist der Laborausstatter VWR International auf 5.000 qm.