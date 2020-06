Nuveen Real Estate sichert sich für europäische Logistikplattform neues Objekt in Heidenheim

Heidenheim : Die europäische Logistikplattform von Nuveen Real Estate hat im Rahmen eines Forward-Funding-Deals ein Logistikzentrum im Großraum Heidenheim erworben. Der Kaufpreis lag bei über 20 Millionen Euro. Das verwaltete Vermögen von Nuveen Real Estate in Deutschland steigt damit auf rund 3,5 Milliarden Euro.Im Gewerbegebiet ‚Seewiesen‘ baut der Projektentwickler Panattoni auf einer Fläche von rund 50.000 qm ein Verteilerzentrum für den Transport- und Logistikdienstleister C. E. Noerpel. Die Fertigstellung ist für Dezember 2020 vorgesehen. Der Neubau unterteilt sich in rund 23.000 qm Lagerfläche, 1.000 qm Büro- und Gemeinschaftsfläche sowie 1.800 qm Mezzaninefläche. Der flexible Grundriss lässt eine Teilung in drei Mieteinheiten zu und verfügt über ausreichend Park- und Rangierfläche für LKW und PKW. Nuveen Real Estate wurde bei der Akquisition durch EY (Steuer), Graf von Westfalen (Recht), Duff & Phelps (Technik) und Ambiente (Umwelt) beraten.