Nuveen Real Estate verkauft Fachmarktzentrum an internationale Versicherungsgesellschaft

Neusiedl/Österreich: Nuveen Real Estate hat das Fachmarktzentrum (FMZ) Pannonia an die ERGO Versicherung AG verkauft. Die ERGO Versicherung in Österreich ist Teil der ERGO Group AG mit Sitz in Düsseldorf, Deutschland. Das Gebäude wurde im Jahr 2006 für einen Spezialfonds von Warburg-HIH Invest Real Estate gekauft. Nuveen Real Estate ist Assetmanager des Fonds. Der Komplex besteht aus zwei Baukörpern und hat eine Gesamtmietfläche von rund 8.200 qm. Zu den Ankermietern zählen Penny, Tedi, DM, Takko, Pearl, Ernsting’s Family, My Shoes, Zoo Center, Bank Austria und eine Apotheke. Beraten wurde Nuveen Real Estate durch das Team von Dr. Stephan Größ, Partner EY Law Pelzmann Gall Rechtsanwälte, Makler war EHL Immobilien Consulting.