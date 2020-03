OFB kauft Gebäudeensemble in Taufkirchen bei München und plant umfassendes Refurbishment

Taufkirchen: Die OFB Projektentwicklung GmbH hat im Technologie- und Innovationspark (TIP) südöstlich vor den Toren Münchens, ein bestehendes Büroensemble und eine Gewerbehalle auf einem über 25.000 qm großen Grundstück erworben. Verkäufer der Immobilien an der Lise-Meitner-Straße ist die Firmengruppe Dr. Hanns Maier. Die U-förmig zusammenhängenden Bürogebäude aus den 70er- Jahren bestehen aus zwei nahezu gleich großen Teilen mit einer Brutto-Grundfläche von zusammen 23.000 qm. Der Projektentwickler plant ein umfangreiches Refurbishment des Bestandes sowie ein neues Parkdeck. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt voraussichtlich etwa 100 Millionen Euro. Die Gewerbehalle mit 6.500 qm Mietfläche ist derzeit u.a. an die Airbus Gruppe vermietet und bleibt in ihrer jetzigen Form bestehen. Der Verkauf wurde durch BNP Paribas aus München im Auftrag des Verkäufers durchgeführt. Der Ankauf wurde auf Seiten OFB durch GÖRG Rechtsanwälte aus München begleitet.