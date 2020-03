Off-Market-Transaktion: TaunusTurm mit neuem Mieter

Frankfurt: Im Rahmen eines exklusiven Beratungsmandats hat Knight Frank die ZS Associates International Inc. Unternehmens- und Strategieberatung im TaunusTurm (Neue Mainzer Straße 33-37 / Taunustor 1-3) angesiedelt. Entschieden hat sich ZS Associates International für eine ca. 810 qm großen Büroeinheit in der 26. Etage des 170 Meter hohen, repräsentativen Bürogebäudes mitten im Bankenviertel, das durch seinen hohen Grad an moderner Infrastruktur besticht und dem Unternehmen Wachstumsoptionen bietet. Es handelt sich um eine Off-Market-Fläche, die derzeitig noch von einem anderen Mieter genutzt wird. Mit der langfristigen Neuvermietung sichert Knight Frank dem Eigentümer des TaunusTurms eine nahtlose Anschlussvermietung.