Oliver Fauth und Christian Sailer leiten ab 1. Juli 2020 als Geschäftsführer die LBBW Immobilien

Stuttgart: Oliver Fauth (48) und Christian Sailer (51) leiten ab 1. Juli 2020 als Geschäftsführer die LBBW Immobilien Asset Management GmbH. In die Geschäftsführung der LBBW Immobilien Investment Management GmbH wurde Michael Roth (43) mit Wirkung zum 1. Juni bestellt. In diesen Funktionen folgen sie auf Torsten Bäppler, der aus der Unternehmensgruppe ausgeschieden ist. Oliver Fauth und Christian Sailer blicken auf langjährige Berufserfahrung in verschiedenen Bereichen der Immobilienwirtschaft und eine rund 10-jährige Betriebszugehörigkeit in der LBBW Immobilien-Gruppe zurück. Michael Roth ist seit 2018 für die Gruppe tätig und wirkte erfolgreich beim Aufbau der jüngsten Tochterfirma LBBW Immobilien Investment Management und des ersten LBBW Immobilien Spezial-AIF „Germany Diversified Core+“ mit.