OSMAB kauft Immobilienpaket von Gleisdreieck Immobilien

Rösrath / Köln: Die OSMAB Köln , ein Tochterunternehmen der OSMAB Holding AG, kauft in einer Off-Market-Transaktion mit Übergang zum 30. 9. 2021 von der Gleisdreieck Immobilien GmbH ein Immobilienpaket an zwei Standorten.

Erworben wurde das 22.400 qm große innerstädtische Grundstück der früheren Mercedes Benz Hauptniederlassung Am Gleisdreieck 1-5 in Köln, das mit drei Gewerbeimmobilien mit insgesamt 15.550 qm Gewerbefläche und 3.000 qm Lagerfläche bebaut ist und ein Grundstück von 13.000 qm in der Siemensstraße 2a in Pulheim, auf welchem sich ein ca. 5.000 qm umfassendes Gewerbeobjekt und 122 Pkw-Parkplätze befinden.

Die Off-Market-Transaktion betreute Interoffice Immobilien GmbH.