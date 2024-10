PAMERA expandiert nach Nordamerika: Erster Deal in Manhattan abgeschlossen

München/New York: PAMERA Real Estate Partners expandiert nach Nordamerika und hat die PAMERA North America LLC (PAMERA NA) mit Sitz in New York City gegründet. Dabei fokussiert sich das Unternehmen darauf, deutsche Family Offices und vermögende Privatinvestoren bei Investitionen auf dem nordamerikanischen Immobilienmarkt aktiv zu unterstützen und über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu begleiten.

PAMERA NA konzentriert sich derzeit auf den gezielten Erwerb und die Entwicklung von Immobilien in dynamischen Märkten wie New York City, Boston sowie den „Sunbelt“-Staaten, die durch robuste Wirtschaftsdaten und langfristiges Wachstumspotenzial überzeugen. Der Fokus liegt auf Wohn- und Logistikimmobilien, die durch Standortvorteile und gezielte Entwicklungsmaßnahmen, wie Renovierungen und Neupositionierungen optimiert werden. Ziel ist es, stabile und nachhaltige Erträge zu erzielen sowie die Entwicklungspotenziale der Objekte voll auszuschöpfen.

An der Spitze von PAMERA NA stehen Cord Ernst und Adam Budgor, zwei Experten mit umfassender Erfahrung im US-amerikanischen Immobiliensektor.

Im Rahmen einer Off-Market-Transaktion hat PAMERA NA bereits im Frühjahr 2024 in einem Joint Venture mit Drake Real Estate Partners ein prestigeträchtiges gemischtgenutztes Objekt im Zentrum des New Yorker Stadtteils SoHo für rund 30 Mio. USD erworben. Die Immobilie in der Crosby Street umfasst acht luxuriöse Mietwohnungen, zwei Gewerbeeinheiten und eine prominente Werbefläche an der Außenwand.

PAMERA plant, bestehende Wertsteigerungspotenziale durch gezielte Maßnahmen zu heben. Bereits jetzt wurden drei neue Mietverträge mit einer durchschnittlichen Mietsteigerung von 4,1% abgeschlossen und ein langfristiger Retail-Mietvertrag mit der Luxusmarke Spinnelli Kilcollin abgeschlossen.