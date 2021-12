Pandion kauft 3.300 qm großes Entwicklungsgrundstück in Berlin

Berlin: Pandion kauft 3.300 qm großes Entwicklungsgrundstück am Halleschen Ufer, fußläufig vom Berliner Potsdamer Platz und dem Park am Gleisdreieck. Pandion plant hier einen Neubau mit 78 Wohneinheiten, 38 Tiefgaragen- und 150 Fahrradstellplätzen sowie einem begrünten Innenhof in Zusammenarbeit mit einem namhaften Berliner Architekturbüro. Die Bruttogeschossfläche beträgt rund 8.100 qm. Der Verkauf der Wohnungen wird voraussichtlich im Juli 2022 starten. Die Fertigstellung ist für Ende 2024 geplant.