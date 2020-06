PATRIZIA bringt Publikumsfonds mit Bürogebäude in Helsinki

Helsinki: Die PATRIZIA AG startet den neuen Publikumsfonds „PATRIZIA GrundInvest Helsinki“ – einen Alternativen Investment Fonds (AIF), der in ein modernes Bürogebäude in Helsinki investiert.

Das Objekt liegt in der Hauptstadtregion Helsinki, die sich aus den vier Städten Helsinki, Espoo, Kauniainen und Vantaa zusammensetzt. Das Gebäude befindet sich verkehrsgünstig direkt am stark frequentierten Bahnhof in Vantaa. Das Gebäudeensemble wurde in den Jahren 2015 bis 2017 fertiggestellt und umfasst rund 14.000 qm vermietbare Bürofläche auf acht Etagen. Die Immobilie verfügt mit der LEED Platinum Auszeichnung über die höchstmögliche Zertifizierung für nachhaltige Gebäude.

Das Objekt bietet einen breit diversifizierten Mietermix. Die Büroflächen sind zu 100% an 20 verschiedene Nutzer vermietet. Dabei handelt es sich zu einem großen Teil um Unternehmen aus dem öffentlichen Sektor, wie z. B. das staatseigene Unternehmen Metsähallitus, das für die Verwaltung der Land- und Wasserflächen Finnlands verantwortlich ist oder das staatliche Unternehmen Vapo Oy, das Energie aus heimischen Ressourcen wie Torf oder Holzbrennstoffen erzeugt. Daneben gibt es weitere bonitätsstarke Mieter aus dem Gesundheits- und Finanzwesen.