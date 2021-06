PATRIZIA bringt Publikumsfonds mit zwei Immobilien in Augsburg und Nürnberg

Augsburg/Nürnberg: PATRIZIA startet den neuen Publikumsfonds „PATRIZIA GrundInvest Augsburg Nürnberg“ – einen Alternativen Investment Fonds (AIF), der in zwei gemischt genutzte Geschäftshäuser in Augsburg und Nürnberg investiert.

Das Objekt in Augsburg liegt zentral nahe der historischen Altstadt und bietet mehr als 12.500 qm vermietbare Fläche, davon mehr als 10.000 qm multifunktionale Büroflächen, sowie eine Tiefgarage. Rund 40% der Fläche werden von öffentlich-rechtlichen Mietern, u.a. dem Freistaat Bayern, genutzt. Der neue Mietvertrag mit der Stadt Augsburg, die die Flächen für das Amt für Digitalisierung und Informationstechnik nutzen wird, hat eine Laufzeit von 20 Jahren. Die durchschnittliche Mietvertragsrestlaufzeit beträgt über zehn Jahre.

Das Büro- und Ärztehaus in Nürnberg liegt zentral am Stadtpark und setzt sich aus multifunktionellen Praxis- und Büroflächen sowie einem Parkhaus zusammen. Die vermietbare Fläche von knapp 10.000 qm erstreckt sich auf zehn Etagen. Diese werden von 25 verschiedenen Mietern genutzt, knapp 60% stammen aus dem Gesundheitssektor. In den Ladeneinheiten im Erdgeschoss befinden sich eine Apotheke, sowie zwei Fachhändler für Orthopädie und Hörgeräte