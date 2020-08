PATRIZIA stärkt Japan-Geschäft und ernennt neuen Country Manager

Augsburg: PATRIZIA hat Takehiko Uehara mit sofortiger Wirkung zum Country Manager PATRIZIA Japan ernannt. Uehara berichtet direkt an PATRIZIA Co-CEO Thomas Wels. Sein offizieller Titel in der japanischen Geschäftswelt ist Representative Director & President of PATRIZIA Japan KK.