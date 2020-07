Peach Property Group AG: Ankauf von 5.450 Wohnungen

Zürich: Die Peach Property Group AG baut den Wohnungsbestand durch den Zukauf eines Portfolios um 42% auf rund 18.300 Wohnungen mit einer vermietbaren Fläche von 1.190.000 qm deutlich aus. Hierfür wurde ein Kaufvertrag für die Übernahme von insgesamt 5.450 Wohneinheiten mit einer Wohnfläche von 324.000 qm notariell unterzeichnet. Das Closing der Transaktion wird bis zum Jahresende 2020 erwartet.

Rund 80% des neuen Portfolios, d.h. ca. 4.540 Einheiten, befinden sich in Nordrhein-Westfalen. Weitere rund 550 Wohnungen sind in und um Kaiserslautern und 360 Wohnungen in Neubrandenburg. Das neue Portfolio weist einen Wohnungs-Leerstand von insgesamt 8,6% auf.