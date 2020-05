Personalie: Juliane Kieslinger spricht für Deutsche Wohnen – Externe Kommunikation wird neu strukturiert

Berlin: Juliane Kieslinger ist neue Leiterin Unternehmenskommunikation der Immobiliengesellschaft Deutsche Wohnen. Die 37-Jährige folgte zum 1. Mai 2020 auf Manuela Damianakis, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat, um sich beruflich neu zu orientieren. Kieslinger ist seit elf Jahren für die Deutsche Wohnen tätig und verantwortete zuletzt als Teamleiterin den Bereich Corporate Content. Zuvor arbeitete sie in verschiedenen Kommunikationsbereichen des Unternehmens wie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Investor Relations oder Corporate Publishing. Kieslinger baute in den vergangenen Jahren den Social-Media-Bereich der Deutsche Wohnen mit auf und ist seit Sommer 2019 Chefin vom Dienst im Newsroom des Unternehmens. Sie studierte Publizistik, Politik und Psychologie in Berlin sowie Real Estate Investment & Finance in Oestrich-Winkel. In ihrer neuen Position berichtet Kieslinger an den Vorstandsvorsitzenden der Deutsche Wohnen, Michael Zahn.