Lars Hegg wird neuer Leiter der Helaba-Niederlassung in Stockholm

Frankfurt/ Stockholm: Lars Hegg (49) ist neuer Helaba General Branch Manager Stockholm und Head of Real Estate Finance Nordics. Er folgt auf Birgitta Leijon, die im Sommer in den Ruhestand geht.

Gemeinsam mit dem Real Estate Finance Nordics Team wird er für das Immobiliengeschäft der Bank in Schweden, Finnland, Norwegen und Dänemark verantwortlich sein. Zuletzt war Hegg, der über 25 Jahre Erfahrung in der Immobilien- und Bankenbranche verfügt, als Senior Client Executive im Immobilienkreditgeschäft von Nordea in Stockholm tätig.