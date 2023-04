30-jähriges Jubiläum und Staffelübergabe innerhalb des gif Vorstandes

Wiesbaden: Am 15. Oktober 1993 wurde in Oestrich-Winkel die Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung – kurz gif e. V. – gegründet. Dieses Jahr feiert die gif ihren 30. Geburtstag.

Bei der 30. gif-Mitgliederversammlung führte Prof. Dr. Thomas Beyerle als scheidender Präsident durch das Programm. Beyerles Nachfolge an der gif-Spitze tritt nach mehrjähriger Tätigkeit als Vizepräsidentin nun Prof. Dr. Verena Rock an. Brigitte Adam, zuvor Beisitzerin im gif-Vorstand, folgt der neuen Präsidentin wiederum ins Amt der Stellvertreterin. Zum neuen Schatzmeister wurde Dr. Stephan Seilheimer gewählt, der seit vielen Jahren die gif-Kompetenzgruppe „Datenmanagement“ leitet und ebenfalls bereits als Beisitzer im Vorstand saß. Des Weiteren wurden Dr. Mathias Hellriegel im Amt des Beisitzers sowie Mara Kloth als Junior-Beisitzerin bestätigt. Neu in den gif Vorstand rücken künftig Prof. Dr. Björn-Martin Kurzrock und Prof. Dr. Felix Schindler.

Prof. Dr. Thomas Beyerle sowie Prof. Dr. Kristin Wellner wurden am Jubiläumstag aufgrund der außerordentlichen Verdienste um den Verein und die Verwirklichung der Vereinsziele mit einer Ehrenmitgliedschaft innerhalb der gif ausgezeichnet.