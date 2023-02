ACCENTRO-CEO Lars Schriewer in den Bundeswirtschaftssenat berufen

Berlin: Lars Schriewer, CEO des Wohninvestors ACCENTRO Real Estate AG, Deutschlands führenden Wohnungsprivatisierungsunternehmens, wurde am 27. Februar in den Bundeswirtschaftssenat berufen. Der Bundeswirtschaftssenat ist das Exzellenzgremium des Verbands „Der Mittelstand. BVMW“. Ihm gehören zahlreiche Hidden Champions und Weltmarktführer an, dazu herausragende Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Kultur. Die 350 Senatsmitglieder erwirtschaften einen Jahresumsatz von ca. 120 Milliarden Euro und tragen Verantwortung für 1,2 Millionen Beschäftigte.