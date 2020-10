Adina Hotels auf Wachstumskurs:

Berlin: Simon Betty wird die neu geschaffene Position des Chief Executive Officer, Adina Europe, besetzen. Die Ernennung erfolgt im Zuge der weiteren Expansion der Adina Hotels in Europa.

Simon Betty ist derzeit Managing Director Quarters and Developments beim aus Großbritannien stammenden Immobilienentwickler Hammerson.

Matthias Niemeyer wird als Director of Development Europe weiterhin das Wachstum der Marke in Europa verantworten. Auch Georgios Ganitis wird in seiner Aufgabenstellung bestätigt und zukünftig als Director of Operations Europe den operativen Hotelbetrieb aller europäischen Hotels leiten. Beide werden an Betty berichten und mit ihm sowie Antony Ritch und Chris Sedgwick, Group Chief Operating Officer in Sydney, zusammenarbeiten.