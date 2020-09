agn-Gruppe auf Expansionskurs – Neuer Kopf vor Ort ist Christian Zumwinkel

Hamburg : Seit Jahresbeginn 2020 firmiert der Bereich Projektmanagement der agn-Gruppe als selbständige Tochtergesellschaft unter dem Namen agn Projektmanagement GmbH mit Sitz in Münster. Ein weiteres Büro wurde nun auch in Hamburg eröffnet. Die Leitung des Standorts übernimmt pm.a-Geschäftsführer Christian Zumwinkel, der im August in die agn-Gruppe wechselte und nun die Entscheidungsebene der pm.a stärkt. Zuvor war er bei der Assmann Beraten + Planen AG als Direktor für die Region Nord/Ost verantwortlich und leitete den Fachbereich Projektmanagement.