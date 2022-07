Dachau: Die Aigner Immobilien GmbH den stellvertretenden Immobilienabteilungsleiter der Sparkasse Dachau, Michael Gattinger, in die eigenen Reihen. Der 37-Jährige übernimmt am 1. Juli 2022 die Dachauer Standortleitung des Maklerhauses. Berichten wird er direkt an die beiden Geschäftsführer Thomas Aigner und Jenny Steinbeiß.