Stuttgart: CTP Deutschland holt mit Alen Stosic einen weiteren Kollegen für das deutsche Team an Bord. Er wird im Laufe der Expansion CTPs auf dem deutschen Markt die Finanzprozesse managen, Haushaltspläne und Prognosen erstellen und spielt so eine essenzielle Rolle in der Umsetzung der Strategie.

Zuletzt war Alen Stosic neun Jahre in der Wirtschaftsprüfung bei Ernst & Young in Berlin, London und New York tätig.