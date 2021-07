Alexander Frank ist neuer Geschäftsführer und Gesellschafter der HSC Hollung Security Consult GmbH

Norderstedt: Die HSC Hollung Security Consult GmbH hat einen neuen Geschäftsführer und Inhaber. Alexander Frank, 35, seit fünf Jahren im Unternehmen, tritt die Nachfolge von Unternehmensgründer Karl-Heinz Hollung an. Frank studierte zuvor Sicherheitsmanagement an der NBS Northern Business School in Hamburg und ist zudem zertifizierter Technischer Risikomanager sowie zertifizierter Port Facility Security Officer. Hollung, der seit 2019 auch ehrenamtlicher Vorsitzender des Verbands für Sicherheitstechnik e.V. ist, wird dem Unternehmen weiterhin in beratender Funktion erhalten bleiben.