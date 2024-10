Alexander Stiller neuer Direktor des „Quellenhofs“

Aachen/ Düren: Alexander Stiller ist ab dem 1. November neuer Direktor des Parkhotels Quellenhof Aachen. Der 51jährige löst Andreas Wieckenberg ab, der das Haus nach dreieinhalb Jahren aus privaten Gründen leider verlassen hat.

Der gelernte Hotelfachmann fing einst im „Sheraton“ in Frankfurt am Main an und absolvierte u.a. Stationen im „London Sheraton Park Hotel“, dem „Le Meridien Abu Dhabi“, dem „Hilton Hurghada Resort“ und weiteren Häusern in Großbritannien, den USA und Deutschland, bevor er zuletzt Direktor des 4 Sterne-Superior-Hotels „Precise Resort Schwielowsee“ in Werder bei Berlin war.