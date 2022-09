Andreas Donner verstärkt Hotel Services-Team bei BNP Paribas Real Estate

Berlin: Andreas Donner (46) verstärkt seit September das 10-köpfige Hotel-Team bei BNP Paribas Real Estate. Als Director National Hotel Services wird er den Bereich am Berliner Standort auf- und ausbauen und sich neben größeren Hoteltransaktionen rund um die Region Berlin/Brandenburg, Mittel- und Ostdeutschland auch um nationale Investmentdeals in diesem Bereich kümmern. Damit ist das Hotel Services-Team unter der Leitung von Alexander Trobitz zukünftig an vier Standorten in Deutschland vertreten (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München).

Zuvor war Donner u.a. für eine expansive Betreibergesellschaft für Serviced Apartments in der DACH-Region tätig.