Düsseldorf: Andreas Siebert ist neuer Head of Retail Investment Germany bei Cushman & Wakefield. In dieser Position wird er von Düsseldorf aus das Akquisitions- und Verkaufsgeschäft dieses Bereichs in Deutschland verantworten. Der 53-Jährige berichtet an Alexander Kropf, Head of Capital Markets Germany. Andreas Siebert folgt auf Nicole Römer, die das Unternehmen verlassen hat. Andreas Siebert wechselt von JLL zu C&W.