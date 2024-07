Wiesbaden/Berlin: Die RQI Immobilien AG stärkt seine Führungsebene und beruft Anzela Raber als ‚Head of Finance & Investor Relations‘. Nach den jüngst vermeldeten Neubesetzungen mit Carsten Meinhardt (Head of Transaction) und Vincent Mennel (Head of Construction) komplettiert RQI damit das Führungsgremium mit einer erfolgsentscheidenden Schlüsselposition für das Unternehmen.

Anzela Raber kommt von der SIGNA Group, der sie seit 2014 angehörte.