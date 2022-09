München: Torsten Eickhorst (46) ist seit 1. September 2022 neuer Head of Investment Management der AUREPA Advisors AG. Der Diplom-Ingenieur, Immobilienökonom (IREBS) und Chartered Surveyor (MRICS) berichtet in der neu geschaffenen Position an Hannes Eckstein, Vorstand und Founding Partner der AURELIUS Immobiliengruppe. Zuvor war Eickhorst für Exporo tätig.