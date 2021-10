Frankfurt: Barings baut sein deutsches Team weiter aus: Seit dem 1. Oktober 2021 ist Magnus Lilja (42) für das Unternehmen in Frankfurt als regionaler Leiter der Global Private Finance Group von Barings tätig. Lilja ist verantwortlich für die Aktivitäten von Barings Private Finance in Deutschland, Österreich und der Schweiz, einschließlich der Initiierung, Analyse, Strukturierung und Kontrolle europäischer Private-Finance-Investitionen. Er berichtet an Mark Wilton, den Managing Director European Private Finance in London.