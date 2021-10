Benedikt Jaschke neuer CEO der Adlon Holding GmbH

Berlin: Benedikt Jaschke ist neuer CEO der Adlon Holding GmbH. Er ist verantwortlich für die Steuerung der zur Jagdfeld Gruppe gehörenden Hotelbetriebe (Parkhotel Quellenhof“ in Aachen, „c/o 56“-Hotel in Chemnitz sowie „Strandhotel Zingst“ in Zingst auf dem Darß), aller Gastronomiebetriebe in Berlin (China Club Berlin, Medinis und India Club Restaurant) und in Heiligendamm (Restaurant Medinis). Der 45jährige wird überdies den „ADLON Golf & Country Club“ (AGCC) in Wittenbeck nahe Heiligendamm an den Start bringen und kümmert sich um die Weiterentwicklung der Marke ADLON.

Der gelernte Hotelfachmann kann auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen der Spitzenhotellerie und –gastronomie im In- und Ausland zurückblicken.

In einer Phase des Übergangs wird Vorgänger Thomas Haas der ADLON Holding GmbH noch beratend zur Verfügung stehen.