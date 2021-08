BVT baut US-Immobilien-Spitze aus

München: Die BVT Unternehmensgruppe, die seit 45 Jahren US-amerikanische Beteiligungsangebote konzipiert, verstärkt die Spitze des US-Teams in München. Martin Stoß verantwortet als weiterer Geschäftsführer der BVT Holding Verwaltungs GmbH zusammen mit Herrn Dürr den Bereich Immobilien Global der BVT. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung als Portfoliomanager im internationalen Immobiliengeschäft mit Investitionen in Australien, Asien, USA und Europa. Bereits Anfang des Jahres wechselte Martin Stoß (55) zur BVT, zunächst als Senior Vice President und Prokurist. Nun wurde er als weiterer Geschäftsführer für die Sparte US-Immobilien berufen. Herr Stoß wird sich insbesondere mit der Entwicklung neuer institutioneller Produkte befassen, die über Luxemburg strukturiert werden. Für die BVT stellt diese Angebotserweiterung eine weitere strategische Ausrichtung dar, die eine deutliche Vergrößerung des nationalen als auch internationalen Investorenkreises in Aussicht stellt. Vor dem Wechsel zur BVT war Herr Stoß langjährig bei der PGIM Real Estate Luxemburg S.A. in Luxemburg, als auch der PGIM Real Estate Germany AG in München, als Executive Director Portfoliomanagement tätig. Er verantwortete hier die Konzeption und das Management geschlossener Immobilienfonds für institutionelle Anleger auf dem europäischen, asiatischen und US-amerikanischen Markt und war zudem mit den damit verbundenen regulatorischen Prozessen betraut. „Wir freuen uns sehr, mit Martin Stoß einen erfahrenen und anerkannten Experten der Konzeption und des Managements geschlossener Immobilienfonds für institutionelle Anleger für uns gewonnen zu haben“ so Tibor von Wiedebach-Nostitz, Geschäftsführender Gesellschafter der BVT Holding. Die BVT ist seit 45 Jahren im Bereich US-Immobilienbeteiligungen aktiv, davon fast 40 Jahre im US-Residential-Segment. Seit rund 20 Jahren fokussiert sie sich speziell auf die Entwicklung von Class-A-Mietwohnimmobilien und deren anschließenden Verkauf bzw. auf Investorenwunsch auch deren Bestandshaltung. „Gerade vor dem Hintergrund der Demographie und der Digitalisierungskonsequenzen sehen wir für die kommenden Jahre im Residential-Bereich viel Bewegung und Potenzial, bei dessen Erschließung wir gerne auf die Unterstützung und Expertise von Herrn Stoß setzen“. BVT treibt den Ausbau ihrer US-Kompetenz weiter voran und hat aufgrund des zunehmenden Projektvolumens speziell auch den Bereich Research sowohl in München als auch in Atlanta und Boston personell verstärkt. Darüber hinaus ist BVT auch in Orlando vertreten. Im Investitionsfokus standen bei BVT bislang die Großräume Boston, Washington D.C. und Orlando. Derzeit sind auch Investitionsstandorte um Atlanta, Austin, Dallas, Nashville und Phoenix in intensiver Prüfung. Zur BVT Residential USA Serie Im Rahmen der BVT Residential USA Serie wurden bislang 15 Beteiligungsgesellschaften aufgelegt, die zusammen 25 Apartmentanlagen mit insgesamt über 7.800 Wohnungen entwickelt haben bzw. entwickeln. Die Projektentwicklungen der BVT Residential USA Serie bieten die Möglichkeit einer sehr viel früheren Partizipation an der Wertschöpfungskette von Immobilien als beim Erwerb von Bestandsimmobilien. Insgesamt beläuft sich das Investitionsvolumen der BVT im Bereich US-Immobilien auf über 2,9 Milliarden US-Dollar. Zur BVT Unternehmensgruppe Kompetenz in Sachwertanlagen seit 1976. Die BVT Unternehmensgruppe mit Sitz in München und Atlanta sowie Büros in Berlin, Köln, Boston und Orlando erschließt als bankenunabhängiger Asset Manager seit 45 Jahren deutschen Privatanlegern und institutionellen Investoren die vielfältigen Chancen internationaler Sachwertinvestitionen. Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 7,0 Mrd. Euro und mehr als 70.000 Anlegern seit Gründung zählt die BVT in Deutschland zu den erfahrensten Anbietern im Bereich der geschlossenen Sachwertbeteiligungen. Mit der derigo GmbH & Co. KG verfügt BVT über eine eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB).