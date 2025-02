Carolin Pfeffer wird Leiterin des Bereichs Capital Markets & Strategy bei GRR GARBE Retail

Nürnberg: Carolin Pfeffer ist neue Head of Capital Markets & Strategy bei der GRR GARBE Retail Real Estate GmbH. Sie zeichnet sich damit ab sofort für das Capital Raising verantwortlich. Zudem wird sie als erste Vertreterin der GRR GARBE Retail von Hamburg aus arbeiten und so die Schnittstelle des Unternehmens zur GARBE Plattform bilden. Pfeffer ist seit 3 Jahren bei GARBE und war seitdem u.a. an der Akquisition von GRR durch GARBE beteiligt. Vor ihrer Zeit bar GARBE war sie mehr als 10 Jahre in unterschiedlichen Bereichen im In- und Ausland für DWS tätig.