Catella gewinnt Marco Evangelista Julio als neuen Investment Manager

Düsseldorf: Seit dem 1. September 2024 ist Marco Evangelista Julio (27) neuer Investment Manager bei der Catella Project Management GmbH. Zu den Hauptaufgaben in seiner neuen Position zählen die Strukturierung der Projekte auf Eigenkapitalseite und Unterstützung der Projektleiter bei wirtschaftlichen Konzeptionen rund um die Projektentwicklungen.

Nach seinem erfolgreichen Masterabschluss in Immobilienmanagement an der HAWK in Holzminden war Marco Evangelista Julio drei Jahre bei Savills in der Corporate Finance – Valuation-Abteilung tätig. Er kehrt bei Catella an eine alte Wirkungsstätte zurück, denn dort war er bereits begleitend zu seinem Bachelor-Studium tätig.