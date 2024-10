Catella Project Management engagiert Oliver Zähr als neuen Head of Finance & Contract Management

Düsseldorf: Seit dem 1. August 2024 ist Oliver Zähr (42) neuer Head of Finance & Contract Management bei der Catella Project Management GmbH und übernimmt in dieser Führungsposition die Gesamtverantwortung für den Bereich der Finanzierung und des Vertragsmanagements. Zu seinen Hauptaufgaben zählen die Finanzierung und Strukturierung der laufenden und zukünftig geplanten und vorgesehener Projekte (Fremdkapital, Whole Loan, Mezzanine, JV), das Vertragsmanagement sowie die inhaltliche Optimierung aller operativ in den Bereich fallenden Tätigkeiten. Er berichtet hierbei direkt an die Geschäftsführung.

Zähr war zuletzt als Leiter Finanzierung bei der 6B47 Germany GmbH tätig. Davor war Zähr u.a. als Finance Manager bei der Hahn Gruppe und der GERCH Group beschäftigt.