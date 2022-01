Catharina Becker übernimmt bei Union Investment die Abteilungsleitung Institutional Property Solutions

Hamburg: Catharina Becker (42) wird zum 1. Februar 2022 Leiterin der Abteilung Institutional Property Solutions in der Union Investment Institutional Property GmbH am Standort Hamburg. Sie übernimmt damit gemeinsam mit ihrem Team und in Abstimmung mit dem Produktmanagement und dem Vertrieb die Verantwortung für die Entwicklung maßgeschneiderter institutioneller Immobilienlösungen und neuer institutioneller Immobilien-Mandate.

Zuvor war sie Geschäftsführerin der Kapitalverwaltungsgesellschaft Hamburg Trust Real Estate Investment Management GmbH.