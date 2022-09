Düsseldorf: Christine Hager wird am 1. Oktober 2022 Director Property Management bei Sierra in Deutschland und wird gleichzeitig ins Führungskräfteteam berufen. Sie wird die Bereiche Management, Vermietung, Recht und Marketing der von Sierra verwalteten Assets in Deutschland verantworten. In der neu geschaffenen Position und in ihrer Eigenschaft als Director berichtet sie direkt an den zuständigen Vorstand von Sonae Sierra.

Christine Hager kommt von der Redos-Gruppe in Hamburg.