Colliers ernennt Eva Escaig zur Geschäftsführerin in Deutschland

Frankfurt: Eva Escaig übernimmt als Geschäftsführerin die Neuordnung der Bereiche Occupier Services und Architecture & Workplace Consulting bei Colliers in Deutschland. Sie stieß im Mai 2021 als Head of Occupier Services zu Colliers und zeichnet von jetzt an ebenfalls für den Servicebereich Architecture & Workplace Consulting (AWC) verantwortlich. Hermann Schnell hatte den Bereich AWC zuvor geführt und das Unternehmen Mitte März nach erfolgreicher Aufbauarbeit verlassen.

Zuvor war Eva Escaig bei Cushmann & Wakefield.