Frankfurt: Colliers wird die Position des Head of Office Letting Frankfurt mit Zijad Gibic besetzen, der damit zum Unternehmen zurückkehrt und neue Führungsaufgaben übernimmt. Gibic war ab 2013 rund zehn Jahre bereits im Office Letting Geschäft für Colliers tätig. In seiner Führungsposition wird er mit seinem Team die gesamte Banbreite des Office Letting Marktes in Frankfurt sowie im umliegenden Rhein-Main-Gebiet betreuen.