Colliers International Deutschland ernennt Stephan Bräuning zum neuen Head of Office Letting Germany

Frankfurt: Matthias Leube, CEO von Colliers International Deutschland, hatte Ende 2020 die Neuausrichtung des Management Boards angekündigt. Zum Jahresstart erfolgt nun die Neuordnung des deutschlandweiten Bereiches Office Letting. Colliers ernennt Stephan Bräuning (50) zum neuen Head of Office Letting Germany. Er tritt damit die Nachfolge von Wolfgang Speer an, der das Unternehmen Ende 2020 verlassen hat. Stephan Bräuning ist seit 2007 bei Colliers. Nach seinem Start als Berater in der Bürovermietung ist er seit 2016 Geschäftsführer und verantwortete zuletzt den Bereich Office Letting in Frankfurt. Als neuer Leiter der Bürovermietung verantwortet er die Bürovermietungs-Teams an allen neun Colliers-Standorten im deutschen Markt.