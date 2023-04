Colliers passt seine Aufstellung den transformalen Anforderungen an

Frankfurt: Colliers schärft seine Organisation in Deutschland. Geschäftsführer Cem Ergüney, bislang als Head of Office Letting NRW tätig, übernimmt zum 1. Januar 2024 die Position von Stephan Bräuning und wird Head of Office Letting Germany. Für die Office Letting Teams in Düsseldorf und Köln wird es interne Nachfolgelösungen geben. Ergüney ist seit rund zwölf Jahren für Colliers tätig. Bräuning verlässt das Unternehmen Ende Januar 2024 nach mehr als 16 Jahren auf eigenen Wunsch.

Ab dem 1. Mai 2023 wird Christian Kadel, derzeit Head of Capital Markets Germany, Head of International Capital Germany. Den Aufgabenbereich des Head of Capital Markets Germany übernimmt Matthias Leube, der damit seinen Wirkungskreis als CEO Germany erweitert. Unterstützt wird Leube durch zwei Positionen, die Colliers neu schafft. Felix Kluge, bislang Director Occupier Services und seit mehr als neun Jahren bei Colliers, wird Head of Business Development Germany. Die neue Position des Head of Transaction Advisory Germany wird in Kürze besetzt.

Ulf Buhlemann übernimmt zusätzliche Interims-Position als Head of Retail Investment Germany. Er folgt damit auf Dirk Hoenig-Ohnsorg, der nach vier Jahren Colliers verlässt und eine neue Aufgabe antritt.

Colliers wird den Bereich Workplace Advisory & Project Management (WPA & PM) in Deutschland nicht weiterführen. Die Einstellung des Abteilungsbetriebes erfolgt zum 31. Juli 2023. Das Leistungsspektrum der Abteilung wird künftig ausschließlich über externe Dienstleister eingekauft. Den Mitarbeiter:innen des WPA & PM Bereiches wurde betriebsbedingt gekündigt.

Außerdem investiert Colliers in die Weiterentwicklung der Teamarbeit. Der Umzug des deutschen Headquarters in Frankfurt vom Nextower in die moderne Quartiersentwicklung FOUR bildet den Auftakt.