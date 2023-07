Berlin: Maria Schelletter (39) ist neue Head of Leasing von COMFORT Berlin. In dieser Position wird die geprüfte Immobilienfachwirtin und Betriebswirtin das 6-köpfige Vermietungsteam leiten und für die bundesweiten Vermietungsaktivitäten verantwortlich sein. Schelletter ist bereits seit mehr als 12 Jahren für COMFORT in Berlin und Leipzig tätig. Zuvor war Maria Schelletter bei der Leipziger Wohnungsbaugesellschaft mbH in verschiedenen Funktionen engagiert.