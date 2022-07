Düsseldorf: Comfort hat Christian Rosen mit Wirkung zum 1. Juli zum Geschäftsführer der COMFORT Düsseldorf GmbH bestellt. Der 50-jährige Wirtschaftsgeograph war zuvor in der Region Rhein-Ruhr in führenden Positionen bei BNP Paribas Real Estate und Lührmann aktiv. Zuletzt war Rosen als Head of Investment Munich und Prokurist für die Catella Property Consultants GmbH deutschlandweit tätig.