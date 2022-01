München: COMFORT hat Jörg M. Schulz (51) als Senior Consultant in München für den Bereich Investment engagiert. Der Immobilienkaufmann ist seit fast 30 Jahren in der Immobilienbranche tätig, u.a. bei einem Tochterunternehmen der BayernLB und bei Vivico Real Estate (heute CA Immo) als auch in der Beratung bei Maklerhäusern wie Colliers international und Cushman & Wakefield. Die letzten fünf Jahre war er selbstständig als Immobilienmakler mit regionalem Schwerpunkt in der Region München tätig.