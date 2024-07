Cushman & Wakefield ernennt Dr. Michael Thiele zum Head of Client Management und Lutz Schilbach zum Head of Multi Service Solutions

Frankfurt: Cushman & Wakefield stellt seine Business Development Aktivitäten in Deutschland im Zuge der Repositionierung des Unternehmens neu auf und ernennt dazu Dr. Michael Thiele zusätzlich zu seiner Funktion im Global Occupier Services zum Head of Client Management. Zudem wurde Lutz Schilbach zum Head of Multi Service Solutions Deutschland berufen. Beide Positionen wurden neu geschaffen.

Dr. Michael Thiele ist promovierter Jurist, seit mehr als 30 Jahren im Immobilienbereich tätig und seit 2006 bei Cushman & Wakefield. In seiner erweiterten neuen Rolle als Head of Client Management ist er zukünftig für den Aufbau, die Erweiterung und die Pflege von Kundenbeziehungen mit Schwerpunkt in Deutschland verantwortlich.

Lutz Schilbach ist Diplom-Architekt und verfügt über mehr als 25 Jahre Berufserfahrung. Er leitete seit 2021 den Bereich Design + Build DACH innerhalb der Serviceline Project & Development Services (PDS) bei Cushman & Wakefield. Auch in seiner neuen Position als Head of Multi Service Solutions, in der er für die optimale Koordination der sechs vom Unternehmen angebotenen Service Lines im Sinne einer vollumfänglichen Kundenbetreuung zuständig ist, bleibt er dem Bereich Project und Development Services als Head of Sales erhalten.

Dr. Michael Thiele und Lutz Schilbach berichten direkt an Tina Reuter.